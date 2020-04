Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Land und Ministerium bezweifeln, ob es die beschriebene Schule überhaupt gibt © Kzenon - stock.adobe.com

"Lehrer müssen Asylantenkindern gute Noten geben." So lautete im Jänner der Titel eines Artikels in einer österreichweit erscheinenden Wochenzeitschrift. Lehrer an einer – namentlich nicht genannten – Neuen Mittelschule (NMS) in Kärnten würden gezwungen werden, Flüchtlingskindern gute Noten zu geben. Kronzeugin: eine, namentlich auch nicht genannte, Lehrerin.