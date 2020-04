Facebook

Über Geburtstagsgrüße freuen sich wohl die meisten - auch in Corona-Zeiten. Der Brief, den die Stadt Klagenfurt in den letzten Wochen an ihre Jubilare verschickte, ärgerte dann aber doch einige Senioren. Denn just der Risikogruppe wünscht man in schwulstiger Sprache "schöne Stunden im Kreise ihrer Familie und Freunde". Social Distancing war offenbar noch kein Thema, als das Glückwunschschreiben aufgesetzt wurde.