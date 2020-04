Facebook

Baustellen Klagenfurt Florian Gröger Straße © (c) Weichselbraun Helmuth

Der Großteil der Kanalsanierung der Florian-Gröger-Straße konnte bereits im Dezember des Vorjahres abgeschlossen werden. Zur Vervollständigung des Kanalbauprojekts fehlt nur noch die Querung der Rosentaler Straße. Dieser Abschnitt wird seit Montag in Angriff genommen. Wegen den Sanierungsarbeiten am bestehenden Schmutzwasserkanal muss die Fahrbahn in dem Bereich von vier auf zwei Fahrspuren eingeengt werden. Dadurch bleibt die Durchfahrt in beide Richtungen während der Bauzeit, die voraussichtlich zehn Tage dauert, möglich.