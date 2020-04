Patientenverfügung„Auch Corona-Kranke könnten zu Hause versorgt werden“

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Alte Menschen sollen selbst entscheiden, ob sie intensivmedizinisch oder zu Hause betreut werden, will das "Netzwerk Geriatrie".

Intensivstation oder palliativmedizinische Versorgung zu Hause: Patienten sollten selbst entscheiden, plädiert das "Netzwerk Geriatrie" © Halfpoint - stock.adobe.com

Ob alte Patienten in der Intensivstation behandelt oder zu Hause palliativmedizinisch versorgt werden wollen, sollten sie selbst entscheiden können. Deshalb plädiert das aus Ärzten und Fachleuten bestehende „Netzwerk Geriatrie“ für eine rechtzeitige Patientenverfügung. Die Corona-Krise sei ein weiterer Anlass, sich darüber Gedanken zu machen. „Alte Menschen sollen gefragt werden und mitentscheiden können, was sie wollen“, meint Allgemeinmediziner Dieter Schmidt. In ruhiger Atmosphäre sollte mit dem Hausarzt und Angehörigen geklärt werden, ob lebenserhaltende Maßnahmen im Ernstfall gewünscht seien.