Wie eine Perlenkette sind die Satelliten vom Boden aus zu sehen (Archivbild) © Screenshot Youtoube

Es war eine vielerorts wolkenlose und milde Nacht, die am Freitag viele Steirer, Kärntner und Osttiroler den Abend noch im Freien verbringen ließ. Und als sie gegen 21.30 Uhr in den Himmel blickten, bot sich ihnen ein beeindruckendes Schauspiel: Leuchtende Punkte bewegten sich in regelmäßigen Abständen von Südwesten nach Osten - und das lautlos in großer Höhe.