In Velden wurde Freitagabend ein circa 1000 Quadratmeter großes Waldstück zerstört. In Feistritz im Rosental konnte mittlerweile "Brand aus" gemeldet werden.

80 Feuerwehrleute standen in Velden im Einsatz © FF Velden

Bereits in den vergangenen Wochen kam es in Kärnten immer wieder zu Wald- und Wiesenbränden. Grund dafür ist die extreme Trockenheit. Auch am Freitag mussten die Feuerwehren wieder ausrücken. Bis in die Abendstunden waren fünf Feuerwehren (St. Egyden, Velden, Lind ob Velden, Augsdorf und Kerschdorf) mit 80 Mann in Latschach bei St. Egyden damit beschäftigt, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.