Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Selbst der Busverkehr wurde durch die Corona-Maßnahmen verringert. Vorgänge, die sich auch auf die Qualität der Luft niederschlagen © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Ausgangsbeschränkungen, Menschen im Homeoffice oder ganz ohne Arbeit, ein öffentliches Leben, das auf ein Minimum reduziert ist. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind spür- und auch messbar. Neben wirtschaftlichen Zahlen sind das Verkehrsaufkommen und – in der Folge – die Luftgüte, zwei Messgrößen, die die Corona-Folgen zeigen.

„In Kärnten wird der Verkehr an 130 stationären Zählstellen erfasst“, erklärt Volker Bidmon, Leiter der Verkehrsabteilung im Amt der Kärntner Landesregierung. Durch die langen Zahlenreihen, lässt sich deutlich ablesen, wie sehr sich der Verkehr in den letzten Wochen reduziert hat. „Der PKW-Verkehr hat sehr stark abgenommen, der LKW-Verkehr hingegen weniger stark“, fasst Bidmon zusammen und weist noch auf ein Detail hin: „Hin zu den Logistikzentren hat der LKW-Verkehr sogar gering zugenommen.“ Stichwort: Onlinehandel.