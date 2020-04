Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bau Radweg Klagenfurt bei Strandbad Maiernigg © (c) Weichselbraun Helmuth

2,6 Millionen Euro will das Land Kärnten in diesem Jahr in Straßenbauprojekte in Klagenfurt und im Bezirk Klagenfurt Land investieren. „Da die Baufirmen die Schutzvorkehrungen einhalten können, arbeite man im Hintergrund auch an weiteren Bauausschreibungen“, erklärt Verkehrsreferent Martin Gruber (ÖVP). Eine der sichtbarsten Baustellen ist derzeit eine Weiterführung des Radweges an der Wörthersee Süduferstraße beim Strandbad Maiernigg. Durch eine Verbreiterung des bisherigen Gehsteigs zum Radweg hat man derzeit an dieser Stelle sogar einen Blick auf den – bisher von Hecken verborgenen – See. Das Radweg-Projekt bis Kap Wörth in Velden, das über mehrere Jahre hin umgesetzt wird, ist mit 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Heuer wird bis Juli gebaut.