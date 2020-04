Kleine Zeitung +

Polizei bittet um Hinweise Motorrad-Brand in Klagenfurt könnte gelegt worden sein

In der Nacht auf Freitag stand ein Motorrad vor einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt in Vollbrand. Das Fahrzeug hatte keine Batterie. An derselben Stelle war vor Kurzem ein Mülleimer in Flammen aufgegangen.