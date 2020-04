Facebook

Gartenkonzert Konzert Corona Covid-19 Altenwohnheim Pflegeheim Haus ´Martha´ Klagenfurt © (c) Weichselbraun Helmuth

"I am from Austria" hört man in diesen Tagen öfter denn je im Radio. Doch die Bewohner des Caritas-Altenheims "Haus Martha" in Klagenfurt hörten das Lied am Donnerstag in einer besonderen Version. Musiker Christian Lehner besuchte die Bewohner für ein Überraschungskonzert im Garten und gab den Klassiker - natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand - zum Besten. Fast eine Stunde lang unterhielt er die Bewohner mit Klassikern des Austro-Pop.