© Weichselbraun

Dieser Sommer wird in den Tourismusgemeinden des Landes anders. Wo für gewöhnlich Urlauber das Seeflair genießen, werden heuer Bagger für zahlreiche Spatenstiche sorgen. Um die Wirtschaft in schwierigen Zeiten nicht zusätzlich zu belasten und weil der Tourismus wegen der Corona-Einschränkungen ohnehin nur stark eingeschränkt spürbar sein wird, lockern Seegemeinden den in der Kärntner Bauordnung festgelegten Sommerbaustopp. Bisher durfte im Großteil der Kommunen von Juni bis September keine lärmende Bautätigkeit ausgeführt werden. Mit der Aufhebung folgen die Gemeinden einer Empfehlung der Kärntner Landesregierung nach dem jüngsten Corona-Baugipfel. „Die Wiederöffnung und die Sommersaison werden für den Tourismus schwierig genug. Es braucht eine enge Abstimmung mit den Hoteliers. Zugleich gilt es, die Wirtschaft rasch hochzufahren“, sagt Wirtschaftlandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).