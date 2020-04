Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nach vier Wochen Corona-Ausgangsbeschränkungen beschäftigt viele Eltern die Frage, wann die Spielplätze in Klagenfurt wieder benutzt werden dürfen. Das Infektionsrisiko ist derzeit aber noch zu hoch, sagen Experten.

Corona in Klagenfurt

Auf gemeinsames Spielen werden Kinder noch länger warten müssen. © Christian Schwier - Fotolia

Die Appelle und Diskussionen um eine rasche Öffnung der Kinderspielplätze sind verfrüht: Das Infektionsrisiko ist einfach zu hoch, sagt Amtsärztin Nadja Ladurner. Beim gemeinsamen Spielen der Kinder ist es unmöglich die Abstandsregel einzuhalten. Was das Ganze aber besonders gefährlich macht ist, dass bei vielen Kindern die Infektion atypisch verläuft. „Das heißt sie haben keinerlei Symptome, sind aber Virenträger, infizieren andere Kinder, die diese Viren dann mit nach Hause bringen und Eltern oder andere Personen, die im Haushalt leben, anstecken“, erklärt Ladurner. Es gebe auch genügend Möglichkeiten, das sich Kinder im Freien bewegen oder spielen können. „Alle Grünanlagen und Wanderwege in Klagenfurt, von Hörtendorf bis zum Wörthersee, sind geöffnet und stehen den Familien zur Verfügung“, so der Leiter der Abteilung Stadtgarten, Heinz Blechl.