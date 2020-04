Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Trotz der Drive-In-Möglichkeiten in zahlreichen Lokalen sind die McDonald´s Restaurants in Österreich geschlossen. Doch nun steht der Termin für ihre Wiedereröffnung.

Bei den Fans der Fast-Food-Kette war das Unverständnis groß: Zahlreiche Gastronomen öffneten in den letzten Tagen ihre Lokale wieder - zumindest für Abholer. Die McDonald´s Restaurants aber blieben geschlossen. Wenngleich man mit der kontaktlosen Form der Bestellung, Bezahlung und Abholung ausreichend Erfahrung hat. "Aber die Rechtslage war eindeutig, also mussten wir nicht diskutieren", sagt Reinhard Krämmer, Sprecher der McDonald´s Franchisenehmer in Österreich.