Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hubert Menschick mit seiner ersten Ausgabe der „Hülgerthheim-Zeitung“ © Menschick/kk

Ein dichtes Netz an Bekanntschaften und jede Menge Gelassenheit: Die Ressourcen, die sich Hubert Menschick im Laufe seines Lebens angeeignet hat, kommen dem Senioren, der seit sieben Jahren im Hülgerthheim in Klagenfurt lebt, besonders in der Corona-Krise zugute. „Meine Stärke ist es, Menschen zu vernetzen und schwierige Dinge einfach zu erklären“, sagt der ehemalige Tennislehrer. Über die sozialen Medien befindet er sich im ständigen Kontakt mit der Außenwelt. Durch sein Medizinstudium hält er sich stets auf dem neuesten Stand in Sachen Coronavirus - und informiert auch seine Mitbewohner darüber. „Über Langeweile kann ich nicht klagen“, schmunzelt Menschick.