© KLZ/Weichselbraun Helmuth

Der Hochdruckeinfluss bleibt uns auch am Donnerstag weitgehend erhalten. Damit scheint im Tagesverlauf auch zumeist die Sonne vom Himmel und nur einzelne und eher dünne Schleierwolken können da und dort die Sonne ein wenig schwächen. In den Nachmittagsstunden entwickeln sich über einigen Bergen kleine und somit harmlose Quellwolken. "In den Morgenstunden ist es in den Niederungen oft noch recht frisch und vereinzelt gibt es sogar Reif auf den Wiesen und Feldern", prophezeit der Wetterfachmann Reinhard Prugger. Bis zum Nachmittag steigen dann jedoch die Temperaturen überall deutlich an und erreichen damit durchaus angenehme Höchstwerte, zum Beispiel in Rosegg und in Klagenfurt nahe plus 22 Grad.