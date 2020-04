Am Mittwoch wird es nach frostigen Temperaturen in der Früh zunehmend milder. Es ist bis zu 15 Grad warm.

© KLZ/Weichselbraun Helmuth

Ein Hoch bestimmt mit trockener Luft unser Wetter. Nach einer kalten Nacht können sich die Temperaturen tagsüber mit der höher steigenden Sonne rasch deutlich erholen. Meist ist es völlig wolkenlos, und zwar von früh bis spät.

Früh am Morgen ist es verbreitet frostig: Deutliche Minusgrade nahe -5 Grad sind speziell in höheren Tallagen zu erwarten (zum Beispiel im Gegendtal). "Frostige Temperaturen im Frühling können kälteempfindlichen Pflanzen, die bereits wieder draußen stehen, den Garaus machen", weiß der Wetterfachmann Werner Troger aus Erfahrung. Auch für die Obstbauern stellen die frostigen Temperaturen ein großes Problem dar. Tagsüber wird es spürbar wärmer: Richtung Gailtal wird es dabei am Nachmittag am wärmsten.