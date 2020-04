Facebook

Reger Zustrom in die Altstoffsammelzentren © Wolfgang Germ

"Der große Ansturm in der Früh ist ausgeblieben", zeigt sich der zuständige Referent Wolfgang Germ (FPÖ) erleichtert. Dadurch konnten befürchtete Staus, lange Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vermieden werden. Rund 150 Anlieferungen wurden von 6 bis 10 Uhr gezählt. Das sei verhältnismäßig zwar eine große Menge, aber durch die Sperren der letzten Wochen erklärbar, so Germ. Zufrieden ist der Politiker auch, was das Verhalten beim Abladen (siehe Infokasten) betrifft: "Alle tragen Mundschutz, in den Autos sitzen nicht mehr als zwei Personen. Die Bevölkerung hält sich zudem an die Gewichtsbeschränkungen."

Für jene, die ihren Sperrmüll nicht persönlich abliefern können, bietet die Stadt eine Abholung gegen eine Gebühr von 90 Euro an.

Elektroschrott kann bei den Altstoffsammelzentren übrigens kostenlos abgegeben werden.