Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im vorletzten Stock des Wohnhauses ist es zu einer Explosion gekommen © KLZ

Dramatische Szenen am Ostermontag in der Landeshauptstadt Klagenfurt. Gegen 14 Uhr heulten die Sirenen. In einer Wohnung in einem Hochhaus im Stadtteil Feschnig ist aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Leider mit schlimmen Folgen: "Ein Mann kam bei dem Brand ums Leben", bestätigt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. Es handelt sich um einen 49-jährigen Bewohner. Er ist laut Zeugen aus dem Fenster gesprungen. Das Hochhaus ist neun Stockwerke hoch, im achten Stock kam es zu dem gefährlichen Feuer.