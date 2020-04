Das Konzert am 25. Mai wird in Klagenfurt - alleine schon ob der Vorgaben der Bundesregierung - nicht stattfinden können. Was mit den Tickets passiert, ist aber vorerst offen.

Deutschland Berlin Olympiastadion Rammstein Stadion Tour 2019 S�nger Till Lindemann 22 06 2019 * © (c) imago images / Christian Thiel (Christian Thiel via www.imago-images.de)

Die Kult-Band Peal Jam setzt als erster großer Musikact einen klaren Schritt in der Corona-Krise: Die gesamte Tour wird um ein Jahr verschoben und soll 2021 stattfinden. So klar wie die Grunge-Legenden kommunizieren Rammstein hingegen nicht. Bekanntlich sollte ihre Europatour am 25. Mai in Klagenfurt starten. Ein Datum, das alleine schon ob der Vorgaben der Bundesregierung nicht halten kann. Nun äußerste sich die Band erstmals auf ihrer Internetseite zum Thema. Man beobachte die Situation in den Ländern genau und sei mit den lokalen Partnern in Kontakt. Bis es Informationen für die Ticketbesitzer gibt, bitte man allerdings noch um Geduld.