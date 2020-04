Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ganz so leer wird die Innenstadt bald nicht mehr sein. © Markus Traussnig

Auch wenn am kommenden Dienstag wieder zahlreiche Geschäfte öffnen – ein großes Einkaufsfest wird dieser Tag nicht werden. „Wir haben nun keine kurzfristige Aktion geplant, um die Menschen in die Geschäfte zu bekommen. Es geht ja bei diesen Ladenöffnungen nur darum, dass man Dinge, die ein wenig über den täglichen Bedarf hinaus gehen, einkaufen kann, etwa Socken oder etwas Frühlingskleidung“, sagt Inga Horny, Geschäftsführerin des Klagenfurter Stadtmarketings. Weil es eine funktionierende Mitgliederkartei noch nicht gibt, könne sie auch noch nicht sagen, welche Läden am Dienstag öffnen – und ob sie das überhaupt den ganzen Tag über machen. Denn zahlreiche Unternehmen haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt.