© KLZ/Markus Traussnig

Recht sonnig ist das Wetter auch wieder am Karsamstag. Hochdruckeinfluss lässt nämlich vor allem am Vormittag kaum Wolken am Himmel entstehen und mit der zu dieser Jahreszeit doch schon sehr kräftigen Sonneneinstrahlung steigen die Temperaturen nach einer doch noch eher frischen Nacht kräftig an. In den Nachmittagsstunden erwarten wir daher im zum Beispiel in Wernberg und in Maria Saal Werte nahe 23 Grad plus. Nachmittags bilden sich außerdem über den Bergen ein paar Quellwolken aus. "Diese sollten jedoch noch zumeist harmlos bleiben und somit sind kaum Regenschauer zu erwarten" prophezeit Reinhard Prugger, Meteorologe beim privaten Wetterdienst meteo experts.