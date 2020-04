Facebook

© fuxart - Fotolia

Vielen stinkt das buchstäblich zum Himmel: Mit Hundehaufen übersäte Straßenränder. In Maria Rain hagelt es deshalb Beschwerden. Anlaufstelle ist das Gemeindeamt. Und dort ärgert man sich maßlos über die zunehmende Disziplinlosigkeit vieler Hundebesitzer und appelliert jetzt deshalb via Facebook an die Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner wegzuräumen. "Wir wenden uns an jene, die die Hundehaufen einfach liegen lassen. Wenn es nur drei in einer Straße sind, bleiben pro Woche auch zwischen 20 und 30 Hundehaufen zurück - das ist mehr als genug", heißt es in dem Posting der Gemeinde. "Es gibt so viele Beschwerden, das ist wirklich ein großes Problem", sagt Bürgermeister Franz Ragger (SPÖ). "Was ist dabei, wenn man ein Sackerl nimmt und den Haufen wegräumt?" Es gibt mehrere Gassimaten in der Gemeinde. "Es ist natürlich unmöglich, überall einen Hundeständer aufzustellen", sagt Ragger.