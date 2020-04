Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Unter strengen Auflagen öffnen am Dienstag, 14. April, beide Alarmstoffsammelstellen in Klagenfurt wieder. Die Sperrmüllabholung steht ebenfalls wieder zur Verfügung.

Corona in Klagenfurt

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist das Befahren der Altstoffsammelstellen wieder möglich © Stadtpresse/Glinik

Seit den Ausgangsbeschränkungen stiegen die Anfragen zur Entsorgung von Sperrmüll, Altstoffen etc. stark an. Die beiden Altstoffsammelstellen wurden aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung geschlossen. „Die Menschen haben jetzt mehr Zeit und misten zu Hause aus“, erklärt Entsorgungsreferent Vizebürgermeister Wolfgang Germ. Im Zuge dessen kam es, neben den vielen Anfragen, leider auch vermehrt zu illegalen Ablagerungen in Klagenfurt.