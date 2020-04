Eine 22-jährige Autolenkerin wollte in die Fischlstraße in Klagenfurt einbiegen, übersah dabei jedoch eine 67-jährige Frau auf einem Fahrrad.

Symbolbild © Fuchs

Am Mittwoch bog eine 22-jährige Klagenfurterin um 13.30 Uhr mit ihrem Auto in einem Kreuzungsbereich mit der Fischlstraße in Klagenfurt in diese ein.