© KLZ/Markus Traussnig

Am Gründonnerstag bleibt alles beim Alten. Das neue Hoch mit dem Namen LORIS ist zwar nicht mehr ganz so kräftig wie das alte Hoch mit dem Namen KEYWAN, aber das merkt man kaum. Anhaltender Hochdruckeinfluss ist also weiterhin für das absolut schöne Frühlingswetter verantwortlich. Erst im Laufe des Nachmittags tauchen erste harmlose Haufenwölkchen über den Berggipfeln auf. Mit Tageshöchstwerten bis 23 Grad etwa in Velden wird es am Nachmittag sehr warm. Nur früh am Morgen sind stellenweise noch Temperaturen um 0 Grad zu erwarten. Wegen der überaus warmen Wetterphase dürfte die Birkenblüte weiter an Fahrt aufnehmen. Wahrscheinlich wird in den Niederungen und Tallagen allmählich sogar der Belastungshöhepunkt durch Birkenpollen erreicht. "Auf Birkenpollen reagieren besonders viele Menschen allergisch" , sagt der Wetterfrosch Werner Troger.