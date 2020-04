Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mehrere Polizeistreifen verfolgten Mittwochfrüh in Klagenfurt einen Pkw, dessen Insassen zuvor einen Zigarettenautomaten aufgebrochen hatten. Auf der Flucht fuhr der Fahrer auf einen Beamten zu.

Mehrere Polizeistreifen nahmen die Verfolgung des Trios auf (Sujetbild) © KLZ/Kanizaj

Zwei Männer und eine Frau lieferten sich Mittwochfrüh in Klagenfurt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei: Ihren Ausgang nahm diese um 3.15 Uhr im Stadtteil Waidmannsdorf. Während zwei Personen einen Zigarettenautomaten aufbrachen, wartete die dritte in der Nähe in einem Pkw. Ein Anrainer nahm Lärm wahr und verständigte die Polizei. Als eine Streife eintraf, flüchtete das Trio mit dem Pkw.