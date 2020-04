Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Vorjahr zog das Festival Zehntausende Besucher an den Wörthersee © Raunig

Bis Ende Juni dürfen in ganz Österreich keine Veranstaltungen stattfinden. Diese neue Maßnahme gab die Regierungsspitze am Montag bekannt. Davon betroffen ist auch das bekannte Internationale Sportwagenfestival in Velden, das heuer von 15. bis 21. Juni über die Bühne gehen hätte sollen. Am Dienstag hat der Veranstalter die Absage verkündet. "Uns tut das sehr weh. Das ganze Programm war bereits fixiert, Verträge waren unterschrieben sowie Locations und Zimmer gebucht", bedauert Organisator Heribert Kasper. Der finanzielle Verlust durch die Absage betrage rund 25.000 Euro.