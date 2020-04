Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Corona in Klagenfurt

Das Ordnungsamt kontrolliert die Einhaltung der Heimquarantänen und stellt den Bescheid zu © Traussnig

Eine 62-jährige Klagenfurterin kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus: Zuerst wurde fast gleichzeitig zweimal über sie Heimquarantäne verhängt. Einmal nach der Einreise aus Italien, einmal, weil sie am selben Tag wie ein am Coronavirus Erkrankter bei ihrer Hausärztin war. Beide Quarantänen sind längst beendet. Trotzdem kam am Donnerstag das Ordnungsamt zur Wohnadresse. Die beiden Mundschutz und Handschuhe tragende Ordnungshüter stellten jenen Quarantäne-Bescheid zu, der sich auf den Grenzübertritt bezieht.