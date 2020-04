Facebook

Edith Weißnegger verkauft in ihrer Selbstbedienungshütte alles rund um die Osterjause. © privat

Schinken, Pinzen, Reindling, Selchwürste und Ostereier sind in der Selbstbedienungshütte der Familie Weißnegger zurzeit besonders gefragt. Kunden können sich aber auch mit kulinarischen Ostergeschenken wie Marmeladen und Honig eindecken. Am Freitag verkauft Johann Poganitsch von 10 bis 12 Uhr frischen Fisch. Die Hütte befindet sich gegenüber der Kirche in Poggersdorf und ist täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Bezahlt wird per Bankomat oder mit Bargeld. "Wir vertrauen unseren Kunden", sagt Edith Weißnegger.