© KLZ/Markus Traussnig

Hoher Luftdruck reicht von den Britischen Inseln über Mitteleuropa bis zum Schwarzen Meer. In diesem Hoch sammeln sich nicht nur sehr trockene, sondern eben auch angenehm milde Luftmassen an. Als Folge geht es auch bei uns mit strahlendem Sonnenschein bzw. völlig wolkenlosen Bedingungen durch den Tag. Auf einen kühlen, zumindest örtlich noch leicht frostigen Start in den Tag wird es untertags angenehm warm mit den höchsten Werten nach Westen hin (westlich von Villach). Maximal hat es rund 18 oder 19 Grad. Das strahlend sonnige Wetter lädt zum ausgiebigen Bad in der Sonne ein. Allerdings sollte dabei unbedingt auf ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden. Aufgrund der feinen Bedingungen merkt man nicht wie stark die Sonne ist, die mittlerweile schon so hoch steht wie Mitte September. "So wird derzeit verbreitet ein hoher UV-Index erreicht, was zu einer hohen Sonnenbrand-Gefährdung führt", warnt der Wetterfachmann Werner Troger ganz eindringlich.