Schutzmaßnahmen großteils eingehalten Klagenfurter Freizeitgebiete werden vorerst nicht gesperrt

Am Wochenende führten Polizei und Ordnungsamt Schwerpunktkontrollen in den Klagenfurter Naherholungsgebieten durch. Unter der Voraussetzung, dass sich die Bevölkerung weiterhin an die Schutzmaßnahmen der Bundesregierung hält, wird es vorerst zu keinen Sperren der Freizeitgebiete kommen.