Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Ich habe einen guten Zugang zu alten Menschen“, sagt Psychologin Christine Leyroutz © Maurer

Begegnung und Beziehung zu ermöglichen auch in schwieriger Zeit, in der persönliche Kontakte mit den Liebsten untersagt sind. Das ist in diesen Wochen Aufgabe von Christine Leyroutz (50), die als klinische Psychologin alte Menschen im Haus St. Peter der Diakonie betreut. Die auf Demenz spezialisierte Gerontopsychologin ist als einzige in ihrer Funktion in einem Altenheim in Kärnten angestellt.