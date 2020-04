Rückkehrer aus Tirol waren zu Beginn der Pandemie verantwortlich für viele Corona-Infektionen bei in Kärnten. Die Nähe zu Italien spielte keine sehr große Rolle bei der Verbreitung, dafür ein Begräbnis in Völkermarkt.

Menschenleere Straßen, wie hier in Völkermarkt. Das Virus hat Kärnten im Griff © Weichselbraun

Etwas mehr als zwei Monate ist es erst her, da war das Coronavirus noch sehr weit weg von Kärnten: In der chinesischen Stadt Wuhan, rund 8300 Kilometer Luftlinie von Klagenfurt entfernt. Das Risiko, dass das Virus zu uns gelange, sei gering. Darin waren sich viele Experten im Jänner noch einig. Dennoch beobachte man die Entwicklung genau und treffe Vorbereitungen für den Ernstfall, so der Landespressedienst (LPD) am 23. Jänner.