Bischof Josef Marketz (links) und Dompfarrer Peter Allmaier zelebrieren die heilige Messe © Screenshot

Heute, am Palmsonntag, gedenkt die Katholische Kirche des Einzugs Jesu in Jerusalem. Da aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen keine Gottesdienste am Palmsonntag mit Segnung der Zweige und Prozession zur Kirche stattfinden können, sind Gläubige eingeladen, die Palmzweige im Rahmen einer häuslichen Feier selbst zu segnen sowie die Palmsonntagsliturgien via Soziale Medien mitzufeiern.