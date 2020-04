Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle © FF Arnoldstein

Am Freitag zu Mittag verbrannte ein 51-jähriger Mann auf seiner Liegenschaft im Bezirk Klagenfurt im Freien in einer Blechtonne gehacktes Kleinholz. In der Folge geriet vermutlich durch Funkenflug die dahinterliegende Wiesenböschung in Brand. Vom Rosentaler wurde unverzüglich die Feuerwehr alarmiert, welche den Brand innerhalb kürzester Zeit löschen konnte. Es entstand kein weiterer Sachschaden. Im Einsatz befanden sich die FF Zell–Freibach sowie die FF Zell–Pfarre mit insgesamt 30 Personen sowie 4 Fahrzeugen.