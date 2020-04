In der Landeshauptstadt ist die Sorge groß, dass sich die Menschen in den bevorstehenden Osterferien wegen des Schönwetters nicht an die Corona-Beschränkungen halten.

Allein unterwegs sein, ist kein Problem, aber es darf keine Menschenansammlungen geben © Markus Traussnig

Am Samstag beginnen die Osterferien. Nicht nur die Schulkinder, auch viele Erwachsene werden frei haben. Und das Wetter ist frühlingshaft warm angesagt. Eigentlich ist das ein Grund zum Freuen, doch im Krisenstab der Landeshauptstadt ist das ein Grund zur Sorge. "Die Stadtphysika hat es in unserer Telefonkonferenz wieder betont, dass rund um Ostern eine sehr sensible Phase beginnt. Bisher haben die Maßnahmen Wirkung gezeigt, doch man muss weiter durchhalten", sagt Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ). Deshalb appelliert sie dringend an die Bevölkerung die Abstandsregeln bei den Aktivitäten im Freien einzuhalten. Wie berichtet hat es diesbezüglich in der Ostbucht und auf beliebten Radwegen wie etwa entlang der Sattnitz bereits Probleme gegeben.