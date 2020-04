Facebook

Klaus Darrer stellt seine Waren auch per Lieferdienst zu. © privat

In vielen Geschäften ist Germ bereits Mangelware - nicht so bei Feinkost Darrer in der Aichelburg Labia Straße in Klagenfurt: Dort warten derzeit 100 Packungen Trockengerm auf einen Käufer. "Als Feinkosthändler kann ich es mir nicht leisten, mich zu verplanen. Daher kaufe ich immer sehr vorausschauend beim Großhändler ein", sagt Filialleiter Klaus Darrer, dessen Arbeitstag seit Beginn der Corona-Ausgangsbeschränkungen bereits um 4 Uhr in der Früh beginnt. "Ich liefere meine Waren auch zu den Kunden nach Hause", so Darrer. Zurzeit hat die kleine Spar-Filiale auch"alles für die Osterjause" im Angebot: Zum Beispiel naturgesurten Osterschinken und gefärbte Ostereier vom Bauern sowie Osterreindling aus Strassburg.

Der Feinkostladen ist Montag bis Samstag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.