Beide Lenker werden im UKH behandelt © Markus Traussnig

Ein 32 Jahre alter Mann aus Villach bog am Freitagvormittag im Stadtgebiet von Klagenfurt mit seinem Klein-LKW nach rechts in eine Baustelle ab. Ein nachfolgender 56-jähriger Lenker eines Klein-LKW`s aus Klagenfurt fuhr dem abbiegenden Fahrzeug hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Lenker wurden mit leichten Verletzungen von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.