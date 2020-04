Wegen Corona:Kärntner Pfarrer feiert Palmsonntag per Youtube-Video

Facebook

Der Palmesel ist einer der Protagonisten im Video von Pfarrer Hans-Peter Premur. © Premur

Am morgigen Palmsonntag beginnt für die Christen in Österreich die Karwoche. Aufgrund der Corona-Maßnahmen wird es diesmal keine öffentlichen Gottesdienste und Palmprozessionen geben. Um die zu Hause gebliebenen Kinder ein wenig aufzuheitern, hat der Krumpendorfer Pfarrer Hans-Peter Premur ein Video gedreht, in dem er auf unkonventionelle Weise einen Blick in die Karwoche wirft und erklärt, wie man seine Palmzweige selbst segnen kann. Die „Schauspieler“ sind biblische Figuren, also Jesus und seine Jünger. Auch der Palmesel wird ins Rampenlicht gerückt. Am Ende des Videos ermutigt Premur die Kinder mitsamt ihren Eltern, den Mut nicht zu verlieren - auch nicht während der Corona-Krise: „Aus der Krise wird man neugeboren“, so Premur.