Regional kaufen Zweirad Beinl ist auch während der Krise für seine Kunden da

Das Fahrradgeschäft Beinl in Waidmannsdorf ermöglicht kontaktlose Reparaturen und bietet Beratung per WhatsApp oder Email an.

Michael Beinl ist auch in der Coronakrise für seine Kunden da. © privat

Radfahren ist auch in der Coronakrise erlaubt, und sogar gesund - schließlich fällt es auf dem Rad leichter, den Abstand zu anderen Menschen einzuhalten. Für alle, die ihren Drahtesel frühlingsfit machen möchten, bietet Michael Beinl vom gleichnamigen Geschäft ein „kontaktloses“ Reparatur-Service an: „Kunden schieben ihr Rad in einen geschützten Bereich im Garten, wir sehen uns nur durch die Geschäftstüre“, erklärt Beinl. Wer auf der Suche nach einem neuen Rad für sich selbst oder seine Lieben ist, kann sich für eine telefonische Beratung melden. „Fotos senden wir per WhatsApp zu“, so Beinl. Außerdem werden viele Modelle mit einem Rabatt in der Höhe von zehn Prozent angeboten.