Am Freitag zeigt sich das Wetter in den Morgenstunden frostig, aber sonnig. Am Nachmittag ziehen Wolkenfelder auf und die Temperaturen steigen deutlich an.

© KLZ/Markus Traussnig

Die im Norden der Alpen vorüberziehende, kaum wetterwirksame Schlechtwetterfront bringt bei uns an der Alpensüdseite lediglich ein paar Wolkenfelder vor allem in den Nachmittagsstunden. Außerdem bilden sich dann auch über den Bergen ein paar Quellwolken aus. Zumeist scheint aber auch wieder länger die Sonne, speziell am Vormittag. "Vor allem in den Morgenstunden ist es aber auch weiterhin relativ kalt und somit in den Niederungen nicht selten auch wieder frostig", prophezeit Reinhard Prugger, Wetterfachmann des privaten Wetterdienstes meteo experts. Am Nachmittag steigen dann die Temperaturen in der doch schon kräftigeren Aprilsonne merklich an und erreichen daher zum Beispiel in Ferlach sowie in St. Jakob im Rosental Werte bis nahe +15 Grad.