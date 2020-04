Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Donnerstag verteilte die Marktverwaltung 300 Schutzmasken an Fieranten und ältere Besucher. Das Angebot wurde gut angenommen.

Christine Kühberger und Vanessa Lohmann schützten sich durch selbstgenähte Masken © Weichselbraun Helmuth

Frisches Faschiertes, Mohntorten und Nusspotizen: Die Marktstände am Benediktinermarkt waren am Donnerstag gut gefüllt. Für viele Besucher stellt der Markt eine willkommene Abwechslung zu der ansonsten leer gefegten Innenstadt dar - weshalb die meisten von ihnen verständnisvoll auf die Corona-Schutzmaßnahmen reagierten. "Die Menschen sind froh, dass der Benediktinermarkt zumindest etwas Leben in die Stadt bringt. Für sie wäre es das Schlimmste, wenn er auch noch gesperrt werden müsste. Deshalb verhalten sie sich diszipliniert, und halten Abstand", erzählte einer der Ordnungswachbeamten, der mit seinem Kollegen über den Platz patroullierte. Fast alle Standler trugen Handschuhe und Masken, die zum Teil auch für launige Gespräche sorgten.