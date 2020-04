Facebook

Kater Louis ist drei Jahre alt. © privat

Familie Steinlechner sucht verzweifelt ihren Kater Louis. Zuletzt wurde er am 21. März gesichtet. Das Fell des Stubentigers ist grau-braun und weiß gefleckt. Er ist drei Jahre alt und sehr schüchtern. Louis ist in der Nähe des Friedensforstes bei der Sattnitz/ Murauerdepot zuhause. Möglicherweise versteckt er sich im Kellerabteil eines Wohnhauses oder ist dort eingesperrt. "Wir bitten die Menschen, die dort wohnen, in ihren Kellern, Garagen und Gartenhäusern nachzusehen", sagt Sabine Steinlechner. Hinweise werden erbeten an 0664 610 2810.