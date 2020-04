Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Holzschuppen fing in der Nacht Feuer, Flammen griffen auf Wohnhaus in der Gemeinde Techelsberg über. 70 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Insgesamt standen 70 Feuerwehren im Einsatz © FF Pörtschach

Ein Dachstuhlbrand in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee hat in der Nacht auf Donnerstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Laut Polizei hatte gegen 2 Uhr ein Holzschuppen Feuer gefangen, die Flammen griffen über eine Garage auf das Wohnhaus über. Die Bewohner, ein 54-jähriger Mann, seine 48-jährige Frau und die 20 Jahre alte Tochter, wurden durch den Brand geweckt.