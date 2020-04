Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der langjährige Mitarbeiter des SOS-Kinderdorf in Moosburg bestreitet die Anschuldigungen. Der Vorfall soll elf Jahre zurückliegen.

Rund 90 Kinder werden derzeit im SOS Kinderheim in Moosburg betreut © Weichselbraun

Der Schock sitzt tief in der SOS-Kinderdorf-Familie. Es sind schwere Vorwürfe, mit denen man sich in den vergangenen Wochen auseinandersetzen musste. Offenbar so schwer, dass ein langjähriger Mitarbeiter – er war 20 Jahre lang für die Organisation tätig – Mitte März vom Dienst freigestellt wurde.