Die Bewohner des Pflegeheims können nun mit ihrer Familie per Skype kommunizieren. © privat

Die Herausforderung des Besuchsverbots in Betreuungseinrichtungen stellt derzeit für viele Heimbewohner und Angehörige eine große Belastung dar. Vizebürgermeister Wolfgang Germ hat am Mittwoch an das Klagenfurter Pflegeheim der Diakonie, Haus St. Peter, zwei Mediageräte vom Typ HP All In One und entsprechende Datenpakete übergeben. „Mit Unterstützung durch das Betreuungspersonal können die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt von Angesicht zu Angesicht mit Angehörigen und Freunden skypen“, erklärt Germ.



Pflegedienstleiterin DGKP Sonja Wieser vom Pflegeheim Haus St. Peter sagt: „Wir sind sehr bemüht, dass unsere Bewohner den Kontakt mit Angehörigen aufrecht halten können. Die relativ kleinen Displays der Smartphones machten Videotelefonie bisher eher schwierig. Durch die neuen Geräte und den großen Bildschirm können nun auch in der Sehkraft beeinträchtigte Personen Familie und Freunde gut sehen. Wir sind sehr dankbar für diese tolle Aktion“.