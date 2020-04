Berufstätige Eltern müssen sich keine Sorgen machen: Die städtischen Kindergärten, Horte und Kitas bieten auch in der Karwoche Betreuungsmöglichkeiten an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch während der Karwoche werden Kinder beaufsichtigt sein. © Monkey Business - stock.adobe.com

Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen sollen Kinder bis auf weiteres zuhause betreut werden. Selbstverständlich bietet die Landeshauptstadt Klagenfurt für Eltern jener Berufsgruppen, die während der Zeit der Corona-Krise ihren Dienst versehen müssen und ihre Kinder nicht selbst zuhause beaufsichtigen können, auch in der Karwoche Betreuungsmöglichkeit in den städtischen KITA, Kindergärten und Horten an. Die Kinder sind bis spätestens 9.30 Uhr in die jeweilige Betreuungseinrichtung zu bringen.