Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Helfer sind im Einsatz, laut Erstmeldung gibt es keine Schwerverletzten © KLZ/Fuchs

Zu einem schweren Unfall ist es heute gegen 11 Uhr auf der Südautobahn in der Unterflurtrasse Haidach bei Grafenstein gekommen. In Fahrtrichtung von Wien nach Klagenfurt gab es im Tunnel einen Auffahrunfall, an dem ein Lkw und ein Pkw beteiligt waren.