© KLZ/Markus Traussnig

Zu Eindämmung des Corona-Virus sind nun in den Supermärkten Schutzmasken, die Mund und Nase bedecken, Pflicht. In der Landeshauptstadt sollen auch auf den Wochenmärkten Schutzmasken verteilt und getragen werden. "Ob das tatsächlich vom Bund vorgeschrieben ist, werden wir erst sehen", sagt Marktreferent Markus Geiger (ÖVP). Die Stadt versucht aktuell tausende Masken zu bestellen. "Die Frage ist aber wie viele wir bekommen und wie schnell", sagt Geiger. Sollte alles nach Plan laufen, werde man bereits am Mittwoch auf dem Markt in Waidmannsdorf und am Donnerstag auf dem Benediktinermarkt die Masken verteilen.