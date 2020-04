Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Markus Traussnig

Wir befinden uns am Südrand des Hochs "Keywan" und sind damit einer lebhaften und kalten Nordströmung ausgeliefert. Der Tag beginnt fast wolkenlos, im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung aber wieder zu. Die Tageshöchstwerte erreichen maximal plus sieben Grad. Zu Hause bleiben fällt uns bei diesem Wetter doch etwas leichter: Schließlich fühlen sich die Temperaturen bei Wind sogar noch kälter an.

Die gute Nachricht: Trotz zunehmender Bewölkung dürfte es auch am Nachmittag überall trocken bleiben. "Zeitweiliger Sonnenschein sorgt eigentlich für gute Laune - wäre da nicht die besorgniserregende Coronavirus-Thematik", meint der Wetterexperte Werner Troger.